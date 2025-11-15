3,6 Kilometer Baustelle Ein „Top-Jahr“: Endspurt bei den Arbeiten am Elbe-Deich in Ferchland

Seit März rollen die Baumaschinen auf dem Elbe-Deich zwischen Ferchland und Klietznick und machen dabei große Fortschritte bei ihren Arbeiten. Warum ausgerechnet im Dezember eine Pause eingelegt werden muss.