3,6 Kilometer Baustelle Ein „Top-Jahr“: Endspurt bei den Arbeiten am Elbe-Deich in Ferchland

Seit März rollen die Baumaschinen auf dem Elbe-Deich zwischen Ferchland und Klietznick und machen dabei große Fortschritte bei ihren Arbeiten. Warum ausgerechnet im Dezember eine Pause eingelegt werden muss.

Von Louis Hantelmann 15.11.2025, 07:08
Seit März laufen am Deich an der Elbe zwischen Ferchland und Klietznick die Sanierungsarbeiten. Momentan wird der Asphalt aufgetragen. Foto: Louis Hantelmann

Ferchland. - Stück für Stück arbeiten sich die großen Baustellen-Fahrzeuge immer näher in Richtung Ferchland und stellen die Wege des Elbe-Deiches wieder her. Seit März dieses Jahres laufen hier die Sanierungsarbeiten am Deich zwischen Klietznick in Richtung Ferchland.