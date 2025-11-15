3,6 Kilometer Baustelle Ein „Top-Jahr“: Endspurt bei den Arbeiten am Elbe-Deich in Ferchland
Seit März rollen die Baumaschinen auf dem Elbe-Deich zwischen Ferchland und Klietznick und machen dabei große Fortschritte bei ihren Arbeiten. Warum ausgerechnet im Dezember eine Pause eingelegt werden muss.
15.11.2025, 07:08
Ferchland. - Stück für Stück arbeiten sich die großen Baustellen-Fahrzeuge immer näher in Richtung Ferchland und stellen die Wege des Elbe-Deiches wieder her. Seit März dieses Jahres laufen hier die Sanierungsarbeiten am Deich zwischen Klietznick in Richtung Ferchland.