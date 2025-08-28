Über 300 archäologische Funde Eine Schatzkiste an der Elbe: Ausgegrabene Siedlung bei Ferchland ist deutlich älter als gedacht

Im Mai hatten Archäologen bei Arbeiten am Deich an der Elbe bei Ferchland Hinweise auf eine 2.000 Jahre alte Siedlungen gefunden. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse, die auf eine deutlich ältere Besiedlung hinweisen. Was die Fundstücke verraten.