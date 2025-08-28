Über 300 archäologische Funde Eine Schatzkiste an der Elbe: Ausgegrabene Siedlung bei Ferchland ist deutlich älter als gedacht
Im Mai hatten Archäologen bei Arbeiten am Deich an der Elbe bei Ferchland Hinweise auf eine 2.000 Jahre alte Siedlungen gefunden. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse, die auf eine deutlich ältere Besiedlung hinweisen. Was die Fundstücke verraten.
28.08.2025, 18:18
Ferchland. - „Die Fundstelle bei Ferchland hat sich als eine kleine Schatzkiste entpuppt. Das haben wir auch nicht jeden Tag“, freut sich Dietlind Paddenberg, Projektleiterin des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie, über die Ausgrabungen in Ferchland.