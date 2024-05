Einwohner gefragt: So soll die Medizinversorgung in Genthin aussehen

Genthin - Die medizinische Anlaufstelle in Genthin als erster Kontakt bei medizinischen Notfällen soll im kommenden Jahr eingerichtet werden. Dafür notwendig ist ein Konzept, das vom Sozialministerium bestätigt und umgesetzt wird.

Noch ist dieses aber nicht komplett, denn es fehlt der elementare Bestandteil der wissenschaftlichen Einwohnerbefragung mittels Fragebögen. Und auch wenn sich nach außen in den vergangenen Wochen wenig Sichtbares getan hat, hinter den Kulissen lief die Arbeit des Medizinausschusses in Genthin und der vom Ministerium für die Konzepterarbeitung beauftragten „PD - Berater der öffentlichen Hand“ weiter.

Konzept vor dem Abschluss

Die Pressestelle des Ministeriums hat auf Volksstimme-Nachfrage den weiteren Ablauf skizziert. „Es gibt im Projekt Genthin keine erheblichen zeitlichen Verzögerungen gegenüber der ursprünglichen Planung“, heißt es von dort. Kleinere Verzögerungen hätten sich durch die Sammlung der Daten ergeben, da die Berater auf die Zuarbeit vieler Dritter angewiesen gewesen seien.

„Daher findet nun etwas später als ursprünglich vorgesehen eine Bürgerbeteiligung statt.“ Aktuell würden die Fragen und das Verfahren abgestimmt, sodass die Befragung zeitnah beginnen könne und zum Ende des ersten Halbjahres 2024 eine erste Ergebnisauswertung möglich sein sollte. Diese Aussage hat den Mitgliedern des Genthiner Medizinausschusses und des Stadtrates nicht gereicht.

Grünen-Fraktionschef Lutz Nitz verwies darauf, dass er gemeinsam mit Klaus-Dieter Bauer, Chef der Stadtsenioren, immer wieder auf Weiterbearbeitung und Umsetzung des Konzeptes hingewiesen habe. „Wir haben im Ministerium genervt“, bringt es Nitz auf den Punkt. Das war erfolgreich. Gabriele Hermann (Die Linke) bestätigt, dass der Medizinausschuss nun eine Aktivität auf dem Marktplatz plane.

Aktion noch im Mai

Am 14. und 21. Mai werde es am Vormittag ab 11 Uhr einen Aufbau mit Aktionsständen und Sitzgelegenheiten auf dem Markt geben. „Dann können die Menschen mit uns über die Fragebögen sprechen und diese direkt ausfüllen und abgegeben.“

Bereits am Wochenende vorher würden sich die Fragebögen im Generalanzeiger befinden, zudem werden die Bögen an verschiedenen Stellen in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey ausgelegt werden. „Wichtig ist, dass wir möglichst viele Rückläufe bekommen, um der PD eine ausreichende Datenbasis zur Verfügung stellen zu können“, so Gabriele Herrmann.