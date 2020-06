Der Gemeinderat Elbe-Parey hat sich mit der Fähre Ferchland-Grieben beschäftigt. Für den Erhalt wurden Unterschriften gesammelt.

Parey/Ferchland l Die Mitglieder des Gemeinderates haben in der außerordentlichen Sitzung in einem geänderten Beschluss dem Verkauf des Fährschiffes zum Verkehrswert zum 1. Juli 2020 mehrheitlich zugestimmt. Die Entscheidung fiel nach knapp zweistündiger Diskussion.

Damit habe der Gemeinderat die Möglichkeit eröffnet, die Fähre einem privaten Investor zum Verkehrswert zu veräußern, informierte der stellvertretende Gemeindebürgermeister Michael Rindert. „Die Verhandlungen hierzu sind zum Teil vorbereitet und sollen zu Beginn der nächsten Woche abgeschlossen sein.“

Verkehrswert muss ermittelt werden

Damit wäre es theoretisch möglich, einen Weiterbetrieb der Fährverbindung Ferchland-Grieben ab Mittwoch, 1. Juli, zu gewährleisten. Michael Rindert: „Dies hängt aber grundsätzlich vom Ausgang der Vertragsverhandlung ab. Der Verkehrswert wird durch einen gemeinsamen Sachverständigen ermittelt.“

Bilder Auf der Demonstration hatten die Initiatoren, hier Ursula Lüde, den Erhalt der Fähre Ferchland-Grieben gefordert. Foto: Bettina Schütze



Die Gemeinde Elbe-Parey hat einen Antrag zur Verlängerung der TÜV-Frist gestellt. Sollte ein privater Investor das Fährschiff mit der einheitlichen europäischen Schiffsnummer 04810760 kaufen, wäre er auch für die Verlängerung des Fährzeugnisses und der damit verbundenen Schiffsuntersuchung verantwortlich. Der Gemeinderat hat die Bürgermeisterin Nicole Golz beauftragt, „auch in Zukunft und auch vorsorglich alles zu unternehmen, den Fährbetrieb im Falle des Scheiterns des Investors fortführen zu können. Das betrifft insbesondere Gespräche mit allen am Fährbetrieb interessierten Gemeinden, Landkreisen und Behörden sowie die arbeitsvertragliche Gestaltung der Verträge der bisherigen Fährleute.“

Entlassung eines Fährführers

In der Gemeinde Elbe-Parey arbeiten vier Personen als Fährführer. Einer der Mitarbeiter, der einen befristeten Arbeitsvertrag hatte, muss seine Tätigkeit mit dem Aus der Fährverbindung beenden. Er hatte eine Ausbildung zum Fährmann absolviert. „In seinen eineinhalb Jahren, die er in der Gemeinde Elbe-Parey arbeitete, war es ihm nicht möglich, seine Fortbildung abzuschließen“, erklärte Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz.

„Schuld“ daran war in erster Linie die hohe Zahl an Standtagen. Im Jahr 2018 konnte die Fähre an 148 Tagen nicht fahren, im Jahr 2019 waren es 145 Standtage. Er konnte deshalb auch noch nicht selbständig Fährfahrten absolvieren. Die anderen Fährleute werden in den Bauhof der Gemeinde Elbe-Parey integriert.

Weitere Listen im Umlauf

Die Initiatoren der Demonstration zum Erhalt der Fähre Ferchland-Grieben am vergangenen Sonntag um Ingo Tiesler und Ursula Lüde hatten in diesem Rahmen Unterschriften gesammelt. In der Petition wurde der Gemeinderat aufgefordert, „seinen Stilllegungsbeschluss auszusetzen. Dies insbesondere auch, weil nach den jüngsten Informationen, eine wesentliche Voraussetzung für den Beschluss vom 12. Mai 2020 – das Ende der Betriebserlaubnis bis zum 30. Juni 2020 – heute anders bewertet werden muss. Eine befristete Verlängerung des ,Fähr-TÜV’s’ ist unseres Wissens ohne finanziellen Aufwand erreichbar“.

Die Initiatoren übergaben der Vorsitzenden des Gemeinderates Elbe-Parey, Cora Schröder, die Originallisten mit 533 Unterschriften. Mit dem Hinweis, dass weitere Unterschriften noch im Umlauf sind. „Die hohe Zahl der Unterschriften, ad hoc bei der Demonstration am Fähranlieger zusammengekommen, unterstreicht unsere Position, dass der Gemeinderat von Elbe-Parey zur Sicherung der Fährverbindung Ferchland-Grieben seine politische Gestaltungsaufgabe neu wahrnehmen kann“, so Ingo Tiesler und Ursula Lüde.

Auch Raimo Kobielski aus Tangerhütte hatte einen Antrag zur Aufhebung des Stilllegungsbeschlusses an den Gemeinderat Elbe-Parey gestellt. „Diesen Antrag lässt die Geschäftsordnung nicht zu“, so Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz. Der Gemeinderat hat die Einstellung des Betriebes des Fährschiffes gewerblicher Art zum 30. Juni 2020 beschlossen.