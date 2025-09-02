Seit Jahren kämpfen die Anwohner der Großen Waldstraße mit überfluteten Kellern – besonders nach Starkregen ist die Lage dramatisch. Viele fühlten sich im Stich gelassen, weil der Stadthaushalt auf Eis lag. Doch nun gibt es endlich Bewegung und ein konkreter Plan verspricht Besserung.

Die Kreuzung zur Altmärker Straße ist besonders betroffen.

Genthin/Altenplathow - In Altenplathow ist es für viele längst zur traurigen Routine geworden: Heftige Regenfälle führen immer wieder dazu, dass ganze Keller voll Wasser laufen. Besonders betroffen ist die Große Waldstraße, wo sich bei Starkregen große Wassermengen sammeln – mit drastischen Folgen für die Anwohner.