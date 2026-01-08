Am Wochenende vom 9. bis zum 11. Januar steht in der Pareyer Sporthalle der traditionelle Energie Cup an, bei dem auch 2026 viel Betrieb herrschen wird. Was geboten wird, verraten die Organisatoren des SV Traktor Tucheim.

64 Fußballmannschaften werden am Wochenende beim Energie Cup des SV Traktor Tucheim in der Sporthalle Parey antreten.

Parey/Tucheim. - Drei Tage lang herrscht an diesem Wochenende Hochbetrieb in der Pareyer Sporthalle. Denn hier trägt der SV Traktor Tucheim sowie die dazugehörige Jugendspielgemeinschaft der Fläminger Füxxe vom 9. Januar bis zum 11. Januar den traditionellen Energie-Cup 2026 aus.

Insgesamt acht Turniere an drei Tagen mit ganzen 64 Mannschaften werden von Freitag bis Sonntag in der Pareyer Halle, Am Deich 7, ausgespielt. Dabei gibt es viele Pokale und Urkunden zu gewinnen.

Fußball bis Mitternacht beim Energie Cup in Parey

„Am Freitag, 9. Januar, findet die Eröffnung statt und beginnt mit einem Turnier der C-Jugend ab 16.30 Uhr“, informiert Michael Weise vom SV Traktor Tucheim, „anschließend findet noch das Abendturnier der Alten Herren/Ü35 statt.“

Am Samstag beginnt der neue Turniertag schon früh morgens ab 8.30 Uhr mit den Spielen der G-Jugend. Im Anschluss, ab 11.45 Uhr, geht es weiter mit der E-Jugend. Ab 16.30 Uhr folgt die B-Jugend, um darauffolgend mit einem gegen Mitternacht endenden Turnier der Männer abzuschließen. Hier rollt ab 20.30 Uhr der Ball.

Energie Cup 2026: Live-Übertragung direkt aus der Sporthalle

Sonntag finden dann abschließend die Turniere der F-Junioren (ab 8.30 Uhr) sowie der D-Jugend (ab 13.30 Uhr) statt. „Alle Turniere werden durch das Verkaufsteam SV Traktor Tucheim mit Unterstützung der Eltern eine super Verpflegung erfahren.

Innerhalb der Verköstigungsmöglichkeiten wird es wieder eine Live-Übertragung aus der Halle geben, welche in diesem Jahr auch mit akustischer Übertragung aus der Halle unterlegt werden soll“, kündigt Michael Weise an.

Dank an Sponsoren für Energie Cup in Parey

Präsentiert wird der Energie Cup von den Firmen Avacon und Omexon. „Darüber hinaus werden einzelne Turniere von weiteren regionalen Sponsoren unterstützt“, sagt Michael Weise und bedankt sich bei allen Sponsoren, Organisatoren und Helfern.

„Somit bleibt abschließend im Fazit eine beachtliche Summe von acht Turnieren an drei Tagen mit 64 Mannschaften, sehr vielen Pokalen und Urkunden, ehrenamtlichen Übungsleitern, Organisationsteam, Eltern, emotionalen Spieler und Spielerinnen.“ Bleibt abzuwarten, welche Mannschaften in diesem Jahr die Preise mit nach Hause bringen.