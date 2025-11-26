Das Projekt der Magdeburger Firma Getec green energy, welches neue Wind- und Solarparks in der Gemeinde Elbe-Parey vorsieht, ist erneut im Hauptausschuss diskutiert worden. Mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Entscheidung offen: Kommen neue Wind- und Solarparks in Elbe-Parey?

Windräder und großflächige Solaranlagen, wie hier in Zerbst, könnten auch bald in Elbe-Parey stehen. Dazu tagt der Gemeinderat Anfang Dezember.

Güsen. - Das Projekt der Magdeburger Firma Getec green energy, Wind- und Solarparks in der Gemeinde Elbe-Parey zu errichten, ist am Dienstagabend erneut Thema des Hauptausschusses gewesen – mit gemischten Ergebnissen bei den Abstimmungen.