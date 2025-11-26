Finale Abstimmung im Dezember Entscheidung offen: Kommen neue Wind- und Solarparks in Elbe-Parey?
Das Projekt der Magdeburger Firma Getec green energy, welches neue Wind- und Solarparks in der Gemeinde Elbe-Parey vorsieht, ist erneut im Hauptausschuss diskutiert worden. Mit unterschiedlichen Ergebnissen.
26.11.2025, 19:02
Güsen. - Das Projekt der Magdeburger Firma Getec green energy, Wind- und Solarparks in der Gemeinde Elbe-Parey zu errichten, ist am Dienstagabend erneut Thema des Hauptausschusses gewesen – mit gemischten Ergebnissen bei den Abstimmungen.