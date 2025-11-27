Mitglieder des Fördervereins Stadtgeschichte möchten Umgestaltung des Areals anschieben, um einen würdigen Ort des Gedenkens zu schaffen.

Erinnern an Zwangsarbeit und Gewalt: Neue Vorschläge für die KZ-Gedenkstätte Genthin-Wald

Die Mitglieder des Fördervereins „Genthiner Stadtgeschichte“ informierten sich in Genthin-Wald über den Zustand des Areals der Gedenkstätte.

Genthin - Ein knirschender Kiesweg, feuchter Waldboden und das Gefühl, dass alles eine Geschichte zu erzählen hätte – beeindruckt zeigten sich die Mitglieder des Fördervereins Genthiner Stadtgeschichte beim Ortstermin an der Gedenkstätte Genthin-Wald. Gemeinsam mit Christian Kühnel, dem Vorsitzenden, besichtigten die Mitglieder das Mahnmal für die Zwangsarbeiterinnen des ehemaligen Silva-Munitionswerks und stellten fest, dass es einiges zu tun gibt.