  4. Mahnmal in schlechtem Zustand: Erinnern an Zwangsarbeit und Gewalt: Neue Vorschläge für die KZ-Gedenkstätte Genthin-Wald

Mitglieder des Fördervereins Stadtgeschichte möchten Umgestaltung des Areals anschieben, um einen würdigen Ort des Gedenkens zu schaffen.

Von Mike Fleske 27.11.2025, 06:22
Die Mitglieder des Fördervereins „Genthiner Stadtgeschichte“ informierten sich in Genthin-Wald über den Zustand des Areals der Gedenkstätte.
Genthin - Ein knirschender Kiesweg, feuchter Waldboden und das Gefühl, dass alles eine Geschichte zu erzählen hätte – beeindruckt zeigten sich die Mitglieder des Fördervereins Genthiner Stadtgeschichte beim Ortstermin an der Gedenkstätte Genthin-Wald. Gemeinsam mit Christian Kühnel, dem Vorsitzenden, besichtigten die Mitglieder das Mahnmal für die Zwangsarbeiterinnen des ehemaligen Silva-Munitionswerks und stellten fest, dass es einiges zu tun gibt.