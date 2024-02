Papier nicht auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am Donnerstag. Im April müssen die Räte während eines Sondertermins befinden.

Genthin - Es gibt einen neuen Antrag auf Abwahl gegen den Genthiner Bürgermeister Matthias Günther (parteilos). Dies bestätigte der Stadtratsvorsitzende Gerd Mangelsdorf (CDU) auf Volksstimme-Nachfrage. Er erläutert, wie das weitere Verfahren abläuft.

„Es liegt mir ein Antrag zur Abwahl des Bürgermeisters in schriftlicher Form vor.“ Dieser sei von 26 der 27 Stadträte unterzeichnet worden, so Mangelsdorf weiter. Damit sei die notwendige Anzahl der Stimmen erreicht. Wer das Verfahren diesmal in Gang gesetzt hat, lässt Mangelsdorf offen, er bestätigt aber dass die Unterlagen formgerecht vorlägen.

Allerdings steht der Abwahlantrag dennoch nicht auf der Tagesordnung der Stadtratsitzung am Donnerstag. Mangelsdorf begründet dies wie folgt: „Aufgrund der Anzahl der Antragsteller in schriftlicher Form, erübrigt sich eine Bestätigung des Antrages in einer Sitzung des Stadtrates.“

Sondersitzung am 4. April

Allerdings muss dieser dennoch öffentlich besprochen und beschlossen werden. Notwendig für das in Gang setzen eines Abwahlverfahrens wären eine Zustimmung von mindestens 75 Prozent der Stadträte Diese Beschlussfassung ist für den 4. April in einer Sondersitzung vorgesehen. Sollte es die notwendige Zustimmung geben, würde die Abstimmung über die Abwahl zusammen mit der Kommunalwahl und den Wahlen zum europäischen Parlament am 9. Juni stattfinden.

Zur Abwahl des Bürgermeisters wäre dann ist eine Mehrheit der Wählerstimmen bei einer Mindestbeteiligung von 30 Prozent der Wahlberechtigten erforderlich. An dieser Hürde ist vor zwei Jahren ein ähnliches Verfahren gescheitert. Damals blieb der Bürgermeister im Amt, da die Wahlbeteiligung mit 29,4 Prozent unter dem erforderlichen Quorum lag.

Seinerzeit hatte Stadtrat Sebastian Hahn (Pro Genthin) den Antrag damit begründet, dass die Jahre, seit Günthers Amtsantritt 2018 von Stillstand, Rückschritt und Perspektivlosigkeit geprägt gewesen seien. Durch das unangebrachte Verhalten gegenüber seinem Dienstvorgesetzten, also dem Stadtrat, habe Günther dazu beigetragen, dass das Verhältnis zu dem Gremium in weiten Teilen zerrüttet und destruktiv sei.

Zahlreiche Probleme in der Verwaltung

Gebessert hat sich das Verhältnis zwischen Rat und Stadtchef in der Zeit danach nicht. Hinzu kamen zahlreiche Personalwechsel in der Verwaltung, die unter anderem zu Problemen bei der Bewältigung der Verwaltungsarbeit führten.

Fehlende Mitarbeiter, Stillstand bei der Bearbeitung von Haushaltspapieren, keine Finanzmittel für die Stadt, ein desolates Ergebnis einer außerordentlichen Kassenprüfung sowie der in Sachsen-Anhalt einmalige Vorgang einer Überlastungsanzeige des Bürgermeisters, brachten Genthin an den rand der Handlungsunfähigkeit.

Gelöst werden sollte diese durch die Hilfe zweier Landkreis-Mitarbeiter sowie einer intensiven Suche und der Einstellung bestimmter Verwaltungsmitarbeiter etwa in der Kämmerei, in der Ratsarbeit und auf Sachbearbeiterebene.

Allerdings verschärften die Probleme in der Verwaltung den lange bestehenden Riss zwischen Rat und Bürgermeister. Dadurch haben sich die Reihen im Rat für einen erneuten Abwahlantrag geschlossen. Matthias Günther bestätigt auf Volksstimme-Anfrage, dass er Kenntnis über den Antrag habe. Er werde sich zu dem Thema im April äußern, ob er dies bereits am Donnerstag ansprechen werde, könne er noch nicht sagen.

Möglicherweise werden sich aber Stadträte positionieren. Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 29. Februar um 17 Uhr im Genthiner Lindenhof.