Krankheitsbedingt konnte der Service der Deutschen Post in der Filiale in Parey monatelang nicht in Anspruch genommen werden, Ende das Jahres schließt diese endgültig. Doch auch 2026 bleibt die Post in Parey vertreten.

Erst das Aus, jetzt die Wende: Deutsche Post kehrt schon 2026 nach Parey zurück

Pakete und Briefe sollen auch 2026 wieder mit der Deutschen Post in Parey verschickt werden können.

Parey. - Nur etwas über ein Jahr ist die Deutsche Post mit ihrer Interimsfiliale an der Pareyer Hauptstraße vertreten gewesen. Geöffnet hatte diese krankheitsbedingt allerdings in dieser Zeit nur selten. Zum Ende des Jahres schließt sie ganz, die Räumlichkeiten werden nach der Kündigung des Vermieters vom Burger Bestattungshaus Minge genutzt. Doch auch in Zukunft bleibt die Post weiter in Parey vertreten.