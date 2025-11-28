Um dem Post-Theater in Gerwisch nicht weiter tatenlos zuzusehen, hat sich die Ortschaft an die Bundesnetzagentur gewandt. Nun gibt es einen Durchbruch zu vermelden.

Nach Kritik bei Bundesnetzagentur: Durchbruch für Poststation in Gerwisch

Wird es eine Poststation, wie hier in Loburg, künftig auch in Gerwisch geben?

Gerwisch - Trotz Beschwerde bei der Bundesnetzagentur wird die Deutsche Post auch den sechsten Aufstellungstermin der Poststation in Gerwisch nicht halten können. Warum das dennoch eine gute Nachricht ist - besonders auch für betagtere Anwohner - und warum die Misere mit dem Jahr 2025 nun endgültig enden wird.