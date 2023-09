Denkmaltag im Kirchspiel Jerichow Fahrradtour mit der Orgel im Gepäck

Die Kirche in Scharteucke bildete am Sonntag gegen 12 Uhr den Schlusspunkt einer musikalischen Fahrradtour, die ihren Anfang in der Stadtkirche Jerichow nahm und dann weiter in die Redekiner Kirche führte.