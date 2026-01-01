Seine Uniform flößt Respekt ein, sein Auto erinnert an ein 70er-Jahre-Krimi aus Amerika: René Scholz tourt als „Sheriff“ durch Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Seine Mission: Geld einsammeln für karitative Zwecke.

Falscher Polizist mit viel Herz und einer Mission

René Scholz mit seinem Dodge Magnum im Stil eines US-amerikanischen Polizeiwagens.

Derben - Sein Auto ist legendär - ein Dodge Magnum im Stil eines Polizeiwagens, der in dieser Fassung auf den amerikanischen Highways unterwegs sein könnte. Warum René Scholz Aufmerksamkeit erregen will.