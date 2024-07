gegen Tierschutzgesetze verstoßen? Brutal und sadistisch: Vorwurf der Tierquälerei in Ferkelzucht-Anlage bei Jerichow

Ein Fernsehbeitrag deckt schwere Misshandlungen von Tieren in der Ferkelzucht in Kleindemsin in Sachsen-Anhalt auf. Wie der Landkreis Jerichower Land reagiert und wie es jetzt weitergeht.