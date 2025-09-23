weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Sportverein Germania: Startschuss für Modernisierung beliebter Sporthalle in Tangerhütte?

Impulspapier aus dem Sportverein „Germania“ Tangerhütte soll umfangreiche Sanierung anschieben. Verwaltung kann erst nach Stadtratsmandat konkrete Zahlen nennen.

Von Birgit Schulze 23.09.2025, 08:00
Die Sporthalle Birkholzer Chaussee in Tangerhütte mit ihren Zuschauertribünen.
Die Sporthalle Birkholzer Chaussee in Tangerhütte mit ihren Zuschauertribünen. Foto: Birgit Schulze

Tangerhütte. - Der Sportverein SV Germania in Tangerhütte hat mit einem sogenannten Impulspapier Sanierungsbedarfe für die äußerst beliebte 80-er-Jahre-Sporthalle in Tangerhütte aufgelistet, will helfen Eigenmittel zu sammeln und hofft auf Förderung über die europäische Gemeinschaftsinitiative „Leader“.