Ein Umzug von der Trinitatiskirche zum Lindenhof mit Dudelsackspieler und in historischer Ausstattung war Teil des Festprogramms zum Feuerwehrjubiläum in Genthin.

Genthin. - Einen langen Abend der Feuerwehr erlebte Genthin aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der Genthiner Wehr. Am 28. März 1874 wurde sie gegründet.

Jetzt war es Zeit, einen Blick in die bewegte Vergangenheit der Wehr zu werfen, aber auch in die Zukunft. Und da schlug Landrat Steffen Burchhardt (SPD) in seiner Rede während des Festprogramms einen besonderen Pflock ein: „Sie haben eine neues Gerätehaus mehr als verdient“, sprach er das Thema Feuerwache an, das Feuerwehrleuten, Stadtverwaltung und Stadtrat unter den Nägeln brennt wie derzeit kaum ein anderes.

Landkreis will Stadt mit Blick auf die Feuerwehr unterstützen

„Wir hoffen auf die nächsten Schritte und werden auf eine Umsetzung drängen. Weil die Finanzlage nicht rosig ist, wird die Kommunalaufsicht ermächtigt, Kreditermächtigungen zu genehmigen.“ Der Landkreis wolle der Stadt Genthin für den Neubau so den Rücken stärken, sagte der Landrat.

Gäste aus Politik und Verwaltung schlossen sich dem Umzug an. Unter anderem Bürgermeister Matthias Günther, Landrat Steffen Burchhardt und DRk-Vorstand Andy Martius. Foto: Mike Fleske

Somit steht nun zwar der Neubau „auf Pump“ im Raum, aber immerhin ist eine Option für die weitere Finanzplanung des Projektes eröffnet. Nötig wäre der Neubau allemal. Die Feuerwache, übrigens die dritte in der Geschichte der Genthiner Feuerwehr, besteht seit 1953 und ist massiv beengt, marode und nicht mehr zweckmäßig für die moderne Feuerwehrarbeit. Dass diese in Genthin geleistet wird, wurde am Festabend von allen Gästen betont.

Begonnen hatte der Abend mit einer öffentlichen Veranstaltung in der St. Trinitatiskirche. Pfarrerin Beate Eisert machte dabei deutlich, dass Kirche und Feuerwehr gut zueinander passen, denn Gott und die Feuerwehr haben rund um die Uhr Bereitschaft und können beide in der Not gerufen werden.

Gott durch ein Gebet, die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112. Ebenso launig erinnerte Eisert an die Erschaffung des „Modells Feuerwehrmann“, einem unbekannten Teil der Schöpfungsgeschichte, bei der Gott einen Helfer schuf, der ebenso zupackend wie mitfühlend und ebenso mutig wie besonnen sein müsse, damit er im Einsatz bestehen könne.

Ortswehrleiter Tobias Dürpisch (li) und Stadtwehrleiter Christian Giese (Mitte) begrüßten sechs neue Feuerwehrmänner. Foto: Mike Fleske

Festredner Gordon Heringshausen warf einen Blick auf die lange Geschichte der Wehr, die 1874 begann. Die Gründung der Feuerwehr in Genthin sei damals auch unter dem Eindruck verheerender Brände in der Stadt geschehen, die künftig verhindert werden sollten.

Heringshausen durchwanderte in seiner Rede die Jahrzehnte und machte Halt an besonderen Wegmarken, rief Ereignisse, die die Feuerwehr und auch die Stadt prägten, in Erinnerung. Denn Stadt- und Feuerwehrgeschichte sind oft eng miteinander verbunden. Etwa beim verheerenden Eisenbahnunglück 1939, bei der Gasexplosion im November 1997 oder im Dürresommer 2018.

Aktuell gibt es 35 aktive Einsatzkräft in Genthin

Ereignisse bei denen die Feuerwehr immer gefordert und ein elementarer Helfer war. Heringshausen schlug zuletzt den Bogen zur Gegenwart. Aktuell gibt es 35 aktive Einsatzkräfte in der Wehr, 25 Jugendliche sind in der Jugendfeuerwehr und 34 Kameraden in der Ehrenabteilung. „Ihr seid immer noch Feuer und Flamme für unsere Feuerwehr in Genthin“, stellte er fest.

Genthins Ortswehrleiter Tobias Dürpisch beschrieb die Arbeit der Feuerwehr, die heute – von der technischen Hilfeleistung über die Unterstützung des Rettungsdienstes bis zu klassischen Löschaufgaben - vielfältig aufgestellt ist und zeigt, wie hoch die Ansprüche an jeden Einzelnen in einer Feuerwehr heute sind.

Die Altenplathower Feuerwehr überraschte die Kollegen aus Genthin mit einer Torte. Darauf abgebildet: Ein Foto zum 150. Jahrestag. Foto: Mike Fleske

Nach der Veranstaltung gab es einen Umzug der Feuerwehrleute und ihrer geladenen Gäste in den Lindenhof. Hatte zuvor das Bläserensemble der Trinitatiskirche die Veranstaltung umrahmt, wurden die Feuerwehrleute bei ihrem Zug um den Marktplatz, durch die Mühlenstraße und die OdF-Straße von einem Dudelsackspieler begleitet.

Die Festveranstaltung war geprägt von zum Teil sehr offenen Worten der Gäste. Der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes, Kai-Uwe Lohse, formulierte, dass Feuerwehren keine moderne Ausstattung verdient hätten, es sei vielmehr eine Pflicht, sie so auszustatten, dass die Kräfte ihren Aufgaben nachkommen können.

Kritik an zu alten Fahrzeugen

„Man kann junge Feuerwehrleute nicht mit Oldtimern durch die Gegend fahren lassen“, spielte er auf die in Genthin geplante, aber noch ausstehende Fahrzeugbeschaffung an.

Grüße kamen auch vom Genthiner Bürgermeister Matthias Günther, von Lutz-Georg Berkling, Referat Brandschutz im Innenministerium, der Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Daniela Quenstedt, aber auch von zahlreichen Vertretern der Ortsfeuerwehren der Stadt Genthin, der Gemeinde Elbe-Parey und der Stadt Jerichow.

Die Wehren aus diesen Kommunen arbeiten bei Einsätzen immer wieder zusammen. Und so durfte an diesem Tag auch gemeinsam gefeiert werden.

Die nächste Veranstaltung zum Jubiläum ist am Sonnabend, 18. Mai von 10 bis 16 Uhr der Familientag in der Feuerwache.