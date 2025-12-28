Genthin bereit sich auf den Jahreswechsel vor. Ab dem 29. Dezember 2025 können Bewohner Feuerwerk kaufen. Die Genthiner Feuerwehr blickt mit Sorge vor allem auf illegale Böller und setzt auf Vernunft.

Feuerwehr in Genthin bereitet sich auf Silvester vor und hofft auf Vernunft der Bewohner beim Feiern

Auf den richtigen Umgang mit Feuerwerkskörper setzt auch die Feuerwehr in Genthin. So wie in den Vorjahren möchten die Einsatzkräfte einen ruhigen Abend im familiären Kreis verbringen.

Genthin - Den Abend im Kreis der Familie verbringen. Das ist der Wunsch der Einsatzkräfte der Feuerwehr in Genthin für den Jahreswechsel. Illegale Knaller und Unvernunft können dem einen Strich durch die Rechnung machen.