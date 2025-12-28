Sorge vor illegalen Böllern Feuerwehr in Genthin bereitet sich auf Silvester vor und hofft auf Vernunft der Bewohner beim Feiern
Genthin bereit sich auf den Jahreswechsel vor. Ab dem 29. Dezember 2025 können Bewohner Feuerwerk kaufen. Die Genthiner Feuerwehr blickt mit Sorge vor allem auf illegale Böller und setzt auf Vernunft.
Aktualisiert: 28.12.2025, 17:17
Genthin - Den Abend im Kreis der Familie verbringen. Das ist der Wunsch der Einsatzkräfte der Feuerwehr in Genthin für den Jahreswechsel. Illegale Knaller und Unvernunft können dem einen Strich durch die Rechnung machen.