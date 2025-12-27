weather wolkig
  4. Harz: Luxushotel im Marstall Wernigerode: Millionen-Euro-Projekt vor Aus?

Fünf-Sterne-Unterkunft im Harz Luxushotel im Marstall Wernigerode: Verzögerungen - 30 Millionen-Euro-Projekt vor Aus?

30 Millionen Euro für ein Fünf-Sterne-Hotel im Harz: Doch das Prestigeprojekt in Wernigerodes Marstall ist ins Stocken geraten. Was steckt hinter den Verzögerungen und was bedeutet für die Zukunft des denkmalgeschützten Wahrzeichens?

Von Ivonne Sielaff Aktualisiert: 28.12.2025, 18:36
Wernigerodes Marstall soll in ein Luxushotel umgebaut werden.
Wernigerode. - Wernigerodes Fürstlicher Marstall soll für 30 Millionen Euro zum Luxushotel umgebaut werden. Eine Hotelkette als Betreiber der Fünf-Sterne-Herberge steht bereit. Doch die Realisierung des Projektes ist ins Stocken geraten.