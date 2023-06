Unfall in Genthin Feuerwehrauto überschlägt sich im Einsatz: So geht es den verletzten Kameraden

Mehrmals überschlägt sich das Feuerwehrauto der Genthiner Wehr am Dienstag an der Wasserturmkreuzung. Drei Insassen kommen ins Krankenhaus. So geht es ihnen nach dem Unfall.