Phil Bates & Band gastieren am 24. August auf der Freilichtbühne in Güsen.

Güsen - Am Sonnabend, 24. August, begrüßt der Heimatverein „Wir sind Güsen“ ab 19 Uhr auf der Freilichtbühne Güsen Phil Bates & Band mit den großen Hits der Kultband „Electric Light Orchestra“. Auch andere DJs wie JO„L, AirDice, Klinkenpraxis, 2elements und DJ René Bonitz sind dabei.

Phil Bates war bereits 1978 mit dem Electric Light Orchestra und dessen Gründer Jeff Lynne auf Spaceship World Tour und hat als Sänger und Gitarrist des Electric Light Orchestra Part II und der Nachfolgeformation The Orchestra den ELO-Sound bedeutend mitgeprägt.

Electric Light Orchestra und Rapthor auf Freilichbühne in Güsen

Heute führt Phil Bates als Frontmen seine eigene ELO-Formation, die Electric Light Band, die bis heute Maßstäbe für alle Fans des Electric Light Orchestra setzt. Tradition verpflichtet, deshalb werden die Electric Light Orchestra-Songs authentisch, leidenschaftlich und energiegeladen gespielt. Stilvolle Arrangements, coole Stimmen und überzeugende Solisten sorgen dafür, dass Phil Bates und seine Band als einzigartige ELO-Show gehandelt werden. Mit weit über 500 Konzerten und Festivalauftritten setzt Phil Bates’ Version vom Electric Light Orchestra weltweit Akzente.

„Wir freuen uns sehr, die Band ,Rapthor’ ab 18 Uhr als Vorband von ELO - Phil Bates und Band präsentieren zu dürfen. Damit möchten wir talentierten Künstlern aus der Region eine Bühne bieten und ihnen die Chance geben, ihr Können einem breiten Publikum zu zeigen“, erklärt Martin Müller, Vorsitzender des Heimatvereins „Wir sind Güsen“ als Veranstalter des Events.

Freilichtbühne Güsen: Rapthor folgen auf Electric Light Orchestra

Die Band kann bereits auf eine Reihe von Auftritten zurückschauen. Größter Erfolg war Ende des vergangenen Jahres der Sieg beim Jerichower-Land-Contest in Parchen.

Der Einlass beginnt durch den Auftritt von „Rapthor“ bereits um 17 Uhr. Die Eintrittskarten für Phil Bates & Band gelten auch für die Vorband.

Karten gibt es noch im Vorverkauf unter www.freilichtbühne-güsen.de, bei Lotto Marktkauf in Burg, bei Lotto Edeka in Genthin, LebensArt“ Cora Schröder und bei „Dein Lieblingsplatz“ in Parey sowie in der „Roxy“ in Güsen und im Modepavillon Heidi Hünecke in Güsen.