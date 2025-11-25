Straßenerneuerung geht weiter Friedenstraße in Genthin: Zweiter Bauabschnitt im Frühjahr 2026
Schlaglöcher und Dellen haben bald ausgedient: Genthin plant die weitere Sanierung der Friedenstraße. Die Finanzierung steht, der Baubeginn steht fest..
25.11.2025, 06:24
Genthin - Rund drei Jahre nachdem der südliche Teil der Genthiner Friedenstraße – zwischen der Einmündung am Heidewinkel und der Einmündung Kiefernweg/Tulpenweg – grundhaft saniert wurde, kann nun der 500 Meter lange zweite Bauabschnitt zwischen Kiefernweg/Tulpenweg und der Einmündung Zillestraße in Angriff genommen werden.