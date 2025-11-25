Schlaglöcher und Dellen haben bald ausgedient: Genthin plant die weitere Sanierung der Friedenstraße. Die Finanzierung steht, der Baubeginn steht fest..

So ähnlich wie 2022 wird im kommenden Jahr wieder mit schweren Fahrzeugen auf der Genthiner Friedenstraße gearbeitet.

Genthin - Rund drei Jahre nachdem der südliche Teil der Genthiner Friedenstraße – zwischen der Einmündung am Heidewinkel und der Einmündung Kiefernweg/Tulpenweg – grundhaft saniert wurde, kann nun der 500 Meter lange zweite Bauabschnitt zwischen Kiefernweg/Tulpenweg und der Einmündung Zillestraße in Angriff genommen werden.