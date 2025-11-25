Bewohner des Landkreises Stendal müssen sich ab 2026 auf höhere Kosten bei der Abfallentsorgung einstellen. Wie stark die Gebühren ansteigen und was sich sonst noch ändert.

Auf dem Recyclinghof in Stendal sammelt sich der Müll in einer großen Halle.

Stendal - Die Kosten für die Müllabfuhr im Landkreis Stendal werden 2026 steigen. Das haben die Mitglieder des Kreistages mehrheitlich entschieden. Die kreiseigene ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH hat ihre Kosten für die Abfallentsorgung neu berechnet.