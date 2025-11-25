weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Altenpflege: Neues Pflegegesetz: Gute Absicht, aber schlecht umgesetzt?

Weniger Papier, mehr Verantwortung: Das neue Pflegegesetz bringt große Versprechen, doch bei den Eggersdorfer Lebensgeistern sorgt es für Skepsis und Bauchschmerzen.

Von Bianca Heimert 25.11.2025, 12:00
Das neue Pflegegesetz wurde Anfang November im Bundestag verabschiedet. Marijan Murat / dpa

Eggersdorf. - Mit der neuen Pflegereform verfolgt die Bundesregierung ein großes Ziel: Pflegekräfte sollen entlastet, Abläufe vereinfacht und Versorgungsstrukturen moderner und effizienter werden. Weniger Papier, mehr digitale Lösungen, mehr Verantwortung für Fachpersonal – so lautet das Versprechen. Doch wie sieht das in der Paxis aus?