  4. Hunderte Besucher am Rathaus: Gedenken auf dem Genthiner Weihnachtsmarkt an Magdeburger Anschlag

Hunderte Besucher am Rathaus Gedenken auf dem Genthiner Weihnachtsmarkt an Magdeburger Anschlag

Am Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat der Genthiner Weihnachtsmarkt am Rathaus stattgefunden. Bürgermeisterin Dagmar Turian erinnerte an die schrecklichen Ereignisse von vor einem Jahr. Weihnachtsstimmung kam dennoch auf.

Von Thomas Pusch und Mike Fleske Aktualisiert: 21.12.2025, 18:26
Dass es kein Weihnachtsmarkt wie jeder andere war, merkte jeder. Die Vorfreude aufs Fest gab es aber dennoch.
Dass es kein Weihnachtsmarkt wie jeder andere war, merkte jeder. Die Vorfreude aufs Fest gab es aber dennoch. Foto: Thomas Pusch

Genthin. - Die Poller und Fahrzeuge in den Zufahrten erinnerten daran, dass es kein Weihnachtsmarkt wie immer war. Es war der erste Genthiner Weihnachtsmarkt nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor genau einem Jahr. Bei allem weihnachtlichen Treiben wurde aber auch daran gedacht.