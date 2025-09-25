weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Prozess vor dem Amtsgericht Burg: Gefälschte Plaketten von Dekra und Tüv: Jahrelange Täuschung der Behörden?

Prozess vor dem Amtsgericht Burg Gefälschte Plaketten von Dekra und Tüv: Jahrelange Täuschung der Behörden?

Ein 37-Jähriger aus Kuxwinkel muss sich für zahlreiche Fälschungen von Pkw-Zulassungen verantworten. Die Schuld gibt er jedoch teilweise den Behörden.

Von Melvin Thum 25.09.2025, 14:02
Urkundenfäkschung und -herstellung in zahlreichen Fällen: Dafür und mehr muss sich ein 37-Jähriger vor dem Amtsgericht Burg verantworten.
Urkundenfäkschung und -herstellung in zahlreichen Fällen: Dafür und mehr muss sich ein 37-Jähriger vor dem Amtsgericht Burg verantworten. Melvin Thum

Jerichow - Serienfälschung von Dekra-Plaketten: Ein 37-jähriger Mann aus der Gemeinde Jerichow muss sich wegen Urkundenfälschung und -herstellung sowie Fahren ohne Führerschein vor dem Amtsgericht Burg verantworten. Die Anklageschrift ist lang, ganze sieben Fälle aus drei Jahren stehen zur Verhandlung.