Prozess vor dem Amtsgericht Burg Gefälschte Plaketten von Dekra und Tüv: Jahrelange Täuschung der Behörden?
Ein 37-Jähriger aus Kuxwinkel muss sich für zahlreiche Fälschungen von Pkw-Zulassungen verantworten. Die Schuld gibt er jedoch teilweise den Behörden.
25.09.2025, 14:02
Jerichow - Serienfälschung von Dekra-Plaketten: Ein 37-jähriger Mann aus der Gemeinde Jerichow muss sich wegen Urkundenfälschung und -herstellung sowie Fahren ohne Führerschein vor dem Amtsgericht Burg verantworten. Die Anklageschrift ist lang, ganze sieben Fälle aus drei Jahren stehen zur Verhandlung.