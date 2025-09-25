Öffentliche Straße in Rübeland Straßenentwidmung im Oberharz: Kleiner Abschnitt sorgt für großen Ärger
Ein Streckenabschnitt der Straße Mühlental in Rübeland soll auf Wunsch von Anliegern entwidmet werden und somit nicht mehr öffentlich befahrbar sein. Dagegen regt sich nicht nur Widerstand von Nachbarn. Auch die freiwillige Feuerwehr in Rübeland meldet Bedenken an und sieht die schnelle Hilfe im Brandfall gefährdet.
25.09.2025, 15:30
Rübeland. - Was sich eigentlich nach einer lapidaren Sache anhört, hat den Ortschaftsrat Rübeland und die städtischen Ausschüsse ordentlich beschäftigt: Die Entwidmung und das Herausnehmen der Straße Mühlental im Bereich der Hausnummer 10 aus dem Straßenbestandsverzeichnis.