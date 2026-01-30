weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Kommunalaufsicht zeigt die Rote Karte: Geheime Jerichower Stadtratssitzung muss wiederholt werden

Die Kommunalaufsicht des Landkreis Jerichower Land hat den auf der „Geheimsitzung“ des Jerichower Stadtrats am 8. Januar gefassten Beschluss aufgehoben. Was die Gründe dafür sind und welche Konsequenzen sich ergeben.

Von Simone Pöschke 30.01.2026, 17:40
Im Jerichower Rathaus muss eine neue Stadtratssitzung vorbereitet werden. Die vorhergehende war ungültig.
Jerichow - Kein guter Start für den Jerichower Stadtrat ins neue Jahr: Einen Beschluss, gefasst auf einer nichtöffentlichen Sondersitzung am 8. Januar, hat die Kommunalaufsicht aufgehoben.