Kommunalaufsicht zeigt die Rote Karte Geheime Jerichower Stadtratssitzung muss wiederholt werden

Die Kommunalaufsicht des Landkreis Jerichower Land hat den auf der „Geheimsitzung“ des Jerichower Stadtrats am 8. Januar gefassten Beschluss aufgehoben. Was die Gründe dafür sind und welche Konsequenzen sich ergeben.