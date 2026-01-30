Kommunalaufsicht zeigt die Rote Karte Geheime Jerichower Stadtratssitzung muss wiederholt werden
Die Kommunalaufsicht des Landkreis Jerichower Land hat den auf der „Geheimsitzung“ des Jerichower Stadtrats am 8. Januar gefassten Beschluss aufgehoben. Was die Gründe dafür sind und welche Konsequenzen sich ergeben.
30.01.2026, 17:40
Jerichow - Kein guter Start für den Jerichower Stadtrat ins neue Jahr: Einen Beschluss, gefasst auf einer nichtöffentlichen Sondersitzung am 8. Januar, hat die Kommunalaufsicht aufgehoben.