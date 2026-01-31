In Magdeburg ist erneut ein Hund ins Eis eingebrochen. In der eiskalten Elbe kämpfte er minutenlang gegen Kälte und Strömung. Nur wenige Tage zuvor hatte sich ein ähnlicher Vorfall im Stadtpark ereignet – zwei dramatische Rettungsaktionen.

Hund bricht in Magdeburg am Elbufer ins Eis ein – Retter bringt sich selbst in Gefahr

Am Ufer der Hundewiese an der Sternbrücke: Ein Hund – auf dem Foto nur als kleiner schwarzer Punkt im Wasser zu sehen – schwimmt in der Elbe in Magdeburg. Zwei Personen am Ufer versuchen ihn zu retten.

Magdeburg. - Dramatische Szenen am Elbufer: Erneut ist in Magdeburg ein Hund ins Eis eingebrochen – diesmal an der Hundewiese neben der Sternbrücke. Minutenlang kämpfte er nicht nur gegen die Eiseskälte des Wassers, sondern auch gegen die Strömung. Als eine Person versuchte, ihn zu retten, gab auch bei ihr das Eis nach.