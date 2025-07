Magdeburg machts vor Geheimer Faktencheck: Was Genthin bald über sich selbst erfährt

Von oben wirkt Genthin wie ein einziges Blättermeer. Doch damit das so bleibt, braucht es mehr als nur gute Pflege. Eine stille Veränderung in der Stadtverwaltung könnte bald darüber entscheiden, wie gesund Genthins Bäume wirklich sind. Was man aus Magdeburg lernen kann.