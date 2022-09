„Geiler“ Abend in der Genthiner Zuckerfabrik

Die „Festival Club Night“ am Freitagabend war der Auftakt: Mit „Gestört aber geiL“ hat ein prominentes DJ-Duo die erste Party in der Zuckerfabrik gerockt. Weitere Events sollen folgen, versprechen die Veranstalter.

Genthin - Kurz nach 19 Uhr am Freitagabend strömen immer mehr partyhungrige Gäste in Richtung der Genthiner Zuckerfabrik am Roßdorfer Weg. Der Parkplatz ist schnell gefüllt, und das vorwiegend junge Publikum bevölkert schnell die alte, bisher leerstehende Fabrikhalle. Mit der „Festival Club Night“ wagen die Veranstalter um Robin Finzelberg und Jan Bülow die Wiedereröffnung der 1990 stillgelegten Industriebrache, wollen mit DJ-Musik und Bühnenshows Leben in die alten Hallen bringen.