Am 21. und 28. September wird in Elbe-Parey der neue Gemeindekirchenrat gewählt. Das jedoch nur an einem zentralen Ort. Was es mit der Zusammenlegung der Gemeinden Güsen und Hohenseeden auf sich hat und wer zur Wahl steht.

Parey. - Am Wochenende wird wieder gewählt. Nicht in der Politik, sondern die Wahl der Gemeindekirchenräte für den Pfarrbereich Parey steht am 21. Und am 28. September an.

Entgegen der Ankündigung im Gemeindeblatt wird das Wahllokal für die Orte Parey, Derben, Zerben, Ferchland und Bergzow lediglich in Parey von 10 bis 12 Uhr und auch während des Gottesdienstes um 10.30 Uhr geöffnet sein. „Personell bedingt wird es nur eine Wahlkommission für das ganze Kirchspiel geben“, informiert Pfarrer Martin Vibrans. Die Briefwahl ist bis zum Abend des 20. Septembers möglich.

Gemeindekirchenratswahl in Elbe-Parey am Wochenende

Eine weitere Änderung hat es bezüglich der Kirchengemeinden Hohenseeden und Güsen gegeben. Diese hat man nur zu einer Kirchengemeinde zusammengelegt. „Wir hatten dazu ein gutes Gespräch. Einerseits ist die Betroffenheit zu spüren gewesen, aber es hat auch die Einsicht bezüglich der Notwendigkeit gegeben, den Schritt zu vollziehen“, berichtet Martin Vibrans von der entsprechenden Informationsveranstaltung. Einzig der Name sei noch offen.

Begründet wird der Schritt damit, dass sich die benötigten vier Kandidaten in Hohenseeden nicht haben finden lassen. Daher besteht die Kandidatenliste bisher nur aus Güsenern. „Wir hoffen, dass sich auch nach der Wahl noch ein paar Leute aus Hohenseeden finden, die sich in den Kirchenrat aufstellen lassen. Das ist im Nachgang auch ohne weiteres möglich“, so der Pfarrer. Diese zu finden, sei in der Kürze der Zeit schwierig gewesen. Er gibt sich allerdings optimistisch, dass es zukünftig was damit wird.

Gemeindekirchenratswahl in Elbe-Parey: Diese Räte stehen zur Wahl

Zu den Kandidaten gehören für Parey: David Friedrich (Ferchland), Gottfried Fritze (Zerben), Claudia Keil (Parey), Doreen Kohrt (Zerben), Andrea von Janikowski (Derben), Isabel Mehlhase (Bergzow), Benjamin Möhring (Derben), Ronald Mund (Ferchland), Brigitte Neumann (Bergzow), Henry Pietrzyk (Derben), Rosel Richter (Parey), Adelheid Wolf (Bergzow).

Für Güsen stehen zur Wahl: Konstantin Brien (Güsen), Michael Krüger (Karow), Christina Opitz (Güsen), Andrea Rehmer (Güsen), Kurt Schmidt (Güsen).

Vorgestellt werden die neu gewählten Gemeindekirchenräte in den ersten Gottesdiensten im Oktober. Diese sind am 5. Oktober um 10.30 Uhr in Parey sowie am 12. Oktober um 10.30 Uhr in Güsen angedacht. Dann werden auch die ausscheidenden Ältesten verabschiedet.