In der Pabstorfer Kirche steht am 20. September ein besonderes Konzert-Highlight an. Was die Besucher erwartet - und wofür der Erlös verwendet werden soll.

Aus der Welt in den Huy: Gospel-Trio kommt nach Pabstorf

Organisatoren Niklas Hafemann und Ute Winkler mit Sponsor Nico Batzke (von links) bei den letzten Absprachen in der Pabstorfer Kirche.

Pabstorf. - Wie es klingt, wenn eine US-Amerikanerin, eine Brasilianerin und eine Hessin zusammen singen und Musik machen, kann man sich am 20. September in Pabstorf anhören. Dann nämlich ist das Trio SySanLi in der Kirche mit einem Gospelkonzert zu Gast.