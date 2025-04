Frühlingszeit ist Putzzeit – auch in Genthin! Doch nicht nur die eigenen vier Wände sind dran. Eine Aktion ruft alle auf, den Unrat in der Stadt zu entsorgen.

So wie im Herbst 2024 soll im Mai wieder Müll in der Genthiner Innenstadt gesammelt werden.

Genthin - Der Frühling ist da und lädt zu Spaziergängen ein. Ein Ärgernis an vielen Stellen in der Genthiner Innenstadt ist achtlos weggeworfener Müll auf Wegen und in der Natur. So soll Abhilfe geschaffen werden.

Die Mitglieder der Stadtratsfraktion Genthin-Mützel-Parchen und ihre sachkundigen Einwohner haben sich daher gesagt: „Weg mit dem Müll“ und haben sich zu einer Frühjahrsaktion verabredet, bei der Unrat gesammelt werden soll.

Im Mai wird rund um den Genthiner Bahnhof Müll gesammelt

Am Sonnabend, 10. Mai, treffen sich die Teilnehmer um 10 Uhr am Bahnhof, um Müll in der Stadt zu sammeln und laden die Genthiner ebenso dazu ein.

Zum einen solle mit der Aktion die Stadt ein wenig sauberer werden, zum anderen solle diese aber auch dazu anregen, die zahlreich aufgestellten Papierkörbe, Altkleider- und Flaschencontainer auch wirklich zu nutzen und Verpackungen, Kleidung oder Flaschen eben nicht irgendwo in die Landschaft zu werfen, so die Organisatoren.

Im vergangenen Herbst waren bei einer ähnlichen Aktion rund 30 Freiwillige unterwegs, die mehrere Dutzend Müllsäcke voller Unrat in der Stadt sammelten.

Anmelden oder spontan vorbeischauen und mitmachen

Die Teilnehmer waren am Bahnhof, im Schwarzen Weg, im Parkgelände gegenüber dem Bahnhof und auch auf der anderen Bahnhofseite entlang der Magdeburger Straße unterwegs. Voraussichtlich werden die Bereiche auch diesmal wieder durchlaufen.

Alle, die mitmachen möchten, können sich per Facebook melden oder einfach spontan am 10. Mai am Bahnhof auf der Stadtseite vorbeischauen. Müllsäcke seien vorhanden, allerdings müssten Handschuhe oder Müllgreifer gegebenenfalls selbst mitgebracht werden. Die Teilnehmer werden nach getaner Arbeit mit Erfrischungsgetränken belohnt.