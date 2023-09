„Sing Your Soul“ nennen sich Meike Salzmann und Ulrich Lehna als Duo. Sie kombinieren in seltener Weise Konzertakkordeon und Klarinetten, spielen damit „Musik für die Seele“ in Kirchen.

Genthin - Eva Genzer, Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde in Altenplathow, hat das Duo Meike Salzmann und Ulrich Lehna im Urlaub erleben dürfen. Sie war von der Musik der beiden, die mit ihren Instrumenten Akkordeon und Bassklarinette eine eher seltene musikalische „Ehe“ eingegangen sind und viel in Kirchen auftreten, so begeistert, dass sie die beiden unbedingt auch einmal nach Altenplathow holen wollte.

Und das hat nun geklappt. Wie sie der Volksstimme berichtet, wagen die beiden die lange Reise von Kiel hierher und sind am 30. September in der Kirche in Altenplathow zu erleben. Sie treten auch hier unter ihrem Duo-Namen „Sing your Soul“ auf und spielen „Musik für die Seele“. Dabei sei ihr Repertoire, wie Eva Genzer sagt, sehr breitgefächert. Da sei Klezmer dabei, Jazziges, aber auch Tangotöne.

Akkordeonspiel ab dem 11. Lebensjahr

Meike Salzmann wurde in Kiel geboren und wuchs in Eckernförde auf. Mit fünf Jahren erhielt sie den ersten Glockenspielunterricht, erlernte dann Block-, Alt-, Tenor- und Bassflöte. Seit dem 11. Lebensjahr spielt sie Akkordeon und wurde bald Stimmführerin und Solistin im Akkordeonorchester Eckernförde. 1991 wurde sie Siegerin im Landeswettbewerb Hamburg/Schleswig-Holstein.

1997 gründete sie mit dem russischen Bajanvirtuosen Wladimir Jeschkin, bei dem sie ein Privatstudium absolvierte, das Duo „Accorduos“, 1999 fand sich die erfolgreiche Klezmercombo „Sing your soul“ (Klarinette, Konzertakkordeon, Kontrabass) zusammen. Das Tangotrio „tango di mar“ (Violine, Konzertakkordeon, Cello) wurde anlässlich der ARD-Fernsehproduktion „Holstein Lovers“ gegründet. Aus beiden Trios entstanden auch Duobesetzungen mit den ungewöhnlichen aber klangstarken Instrumentenkombinationen Akkordeon/Klarinette und Akkordeon/Cello als „Accellorando“.

Seit dem Gewinn des internationalen Musikwettbewerbs „Open Accordion Contest“ im November 2014 in Bielefeld ist Meike Salzmann zusammen mit ihrem musikalischen Partner Ulrich Lehna als Duo „Sing Your Soul“ europaweit unterwegs. Die Kombination von verschiedenen Klarinetten – wie Bass- und Altklarinette - mit dem Konzertakkordeon soll dabei einzigartig sein.

Der gebürtige Mainzer Ulrich Lehna erlernte nach einer klassischen Ausbildung in Blockflöte und Klavier Klarinette und Saxofon. Nach dem Musikstudium in Mainz und Köln zog es ihn an die Küste. Im Kieler Raum und im Dänischen Wohld ist er als freischaffender Konzertklarinettist und Musikpädagoge tätig. Er erteilt Einzel- und Gruppenunterricht im Klarinetten- und Saxofonspiel.

Der Eintritt zum Konzert am 30. September ist frei. Um eine Spende wird aber gebeten.