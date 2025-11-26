Personalwechsel bei der Feuerwehr Genthin Genthin steht vor Führungswechsel bei der Feuerwehr: Björn Kant soll Stadtwehrleiter werden
In Genthin zeichnet sich eine Neubesetzung an der Spitze der Feuerwehr ab. Der bisherige Stellvertreter Björn Kant wurde für die Leitung vorgeschlagen.
26.11.2025, 11:30
Genthin - In Genthin deutet sich ein Wechsel an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr an. Nach dem Rücktritt von Stadtwehrleiter Christian Giese im September ist nun sein bisheriger Stellvertreter Björn Kant als Nachfolger benannt worden.