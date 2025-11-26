In Genthin zeichnet sich eine Neubesetzung an der Spitze der Feuerwehr ab. Der bisherige Stellvertreter Björn Kant wurde für die Leitung vorgeschlagen.

Genthin steht vor Führungswechsel bei der Feuerwehr: Björn Kant soll Stadtwehrleiter werden

Die Genthiner Feuerwehr hilft mit ihrem Drehleiterfahrzeug bei einem Schornsteinbrand in Güsen.

Genthin - In Genthin deutet sich ein Wechsel an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr an. Nach dem Rücktritt von Stadtwehrleiter Christian Giese im September ist nun sein bisheriger Stellvertreter Björn Kant als Nachfolger benannt worden.