Die Deutsche Bahn hat viele Baustellen und zwei davon sind im Landkreis Harz. Während klar ist, wie es zwischen Halberstadt und Wernigerode weitergeht, gibt es beim Projekt Halberstadt - Magdeburg noch einige Fragezeichen.

Die Bahn hat keinen Plan für die Strecke Halberstadt - Magdeburg

Wann drückt die DB den Startknopf für die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Halberstadt und Magdeburg?

Halberstadt. - Mehr Tempo und kürzere Fahrzeiten auf der Bahnstrecke nach Magdeburg. Das waren die Versprechen, als Landesregierung und Deutsche Bahn 2015 die Sanierung der Bahnstrecke Magdeburg - Halberstadt - Thale in Angriff genommen haben. Fertig ist man noch lange nicht und für das zuständige Ministerium sind die Verantwortlichkeiten klar.