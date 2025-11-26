weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Verkehr im Harz: Die Bahn hat keinen Plan für die Strecke Halberstadt - Magdeburg

Die Deutsche Bahn hat viele Baustellen und zwei davon sind im Landkreis Harz. Während klar ist, wie es zwischen Halberstadt und Wernigerode weitergeht, gibt es beim Projekt Halberstadt - Magdeburg noch einige Fragezeichen.

Von Thomas Kügler 26.11.2025, 11:15
Wann drückt die DB den Startknopf für die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Halberstadt und Magdeburg? Archivfoto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Mehr Tempo und kürzere Fahrzeiten auf der Bahnstrecke nach Magdeburg. Das waren die Versprechen, als Landesregierung und Deutsche Bahn 2015 die Sanierung der Bahnstrecke Magdeburg - Halberstadt - Thale in Angriff genommen haben. Fertig ist man noch lange nicht und für das zuständige Ministerium sind die Verantwortlichkeiten klar.