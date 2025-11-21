Das Genthiner Amateurtheater geht in die 55. Spielzeit. Arlette Krickau sprach mit Jürgen Wagner über die heiße Phase, was wirklich herausfordernd ist und ob 2025 Theater noch gefragt ist.

Genthiner Amateurtheater: „Die kleinen Bühnen sind eine Herausforderung“

Das Genthiner Amateurtheater bei einem Auftritt in Möckern.

Genthin - Das Genthiner Amateurtheater geht in die 55. Spielzeit. In diesem Jahr soll „Frau Holle“ alle Zuschauer auf die Weihnachtszeit einstimmen. Bald ist Premiere. Arlette Krickau sprach mit Jürgen Wagner vom GAT über die anstehende Spielzeit.