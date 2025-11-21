weather heiter
  4. Handwerk unter Druck: Stollenprüfung mit Delorme aus Burg

Handwerk stellt sich im City Carré vor Gegen den Preisanstieg und Supermärkte: Bäcker Delorme aus Burg wirbt in Magdeburg für Stollen

Es ist eine Art Klassentreffen der Bäcker von Weihnachtsstollen und eine süße Angelegenheit: Wenn es im City Carré in Magdeburg zur Stollenprüfung kommt, ist Bäcker Delorme aus Burg mit dabei.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 21.11.2025, 11:48
Pascal Delorme führt die Tradition der Familienbäckerei in Burg fort - und damit auch die Stollentradition.
Burg/Magdeburg - Sie ist süß, einer der Vorboten vom Weihnachtsfest und ein wichtiges Zeichen der Bäcker gegen den Preisanstieg und Discounter: Stollen sind jetzt gefragt. Auch bei Bäcker Delorme in Burg, wie sich in Magdeburg zeigt.