Genthin. - Das Genthiner Amateurtheater (Gat) ist in die neue Saison für das Weihnachtsmärchen gestartet. Nach der gut besuchten Premiere in der Aula der Genthiner Uhland-Grundschule, ging es gleich weiter im ausverkauften Saal der Gaststätte Pflaumbaum in Kade. Der Start in die Weihnachtstournee ist geglückt. Und es gibt noch Karten für weitere Aufführungen.

