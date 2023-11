Sonntag wird das Weihnachtmärchen des Genthiner Amateurtheaters (gat) in Kade im Saal der Gaststätte „Pflaumbaum“ in dieser Saison seine Premiere erleben.

Kade/Genthin - Für das Stück „Drei Federn“ nach den Brüdern Grimm von Walburga Räder hebt sich um 14.30 Uhr der Vorhang, für den Vormittag ist die Generalprobe angesetzt.

Die Proben zu der Inszenierung, an der 16 Darsteller mitwirken, fanden bisher in Genthin statt. Erstmals in der über 50-jährigen Geschichte des gat-Weihnachrtsmärchens findet die Premiere an einem Sonntag statt.

Kade wird mit dieser Aufführung zum zweiten Mal in Folge Premierenort für das Weihnachtsmärchen, nachdem das Genthiner Stadtkulturhaus als Spielstätte nicht mehr zur Verfügung steht. Für die Vorstellungen in Kade, im Genthiner Lindenhof und in der Uhland-Grundschule sind Tickets in der Touristinformation Genthin (Dattelner Straße) erhältlich. FOTO: S. Pötschke