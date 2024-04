Genthin. - Bevor am 22. April der Ernst der Abiturprüfungen ansteht, haben auch die Schülerinnen und Schüler der Abiturklassen des Genthiner Bismarck-Gymnasiums mit einer fröhlichen Mottowoche das Ende ihrer Schulzeit gefeiert.

Jeder Tag stand unter einem anderen Motto und dementsprechend kostümiert erschienen die angehenden Abiturienten in der Schule. Am Montag stehen die „Kindheitshelden“ im Mittelpunkt, am Dienstag erschienen sie - weil „Tag nach der Party“ im Schlafanzug, am Mittwoch Blumenketten, Sonnenbrillen und Hawai-Hemden zum „Südseetraum“, am Donnerstag in Schwarz zum „Mafiatag“.

Am Freitag dann bei teils strömendem Regen und empfindlich kühlen Temperaturen der unwiderruflich allerletzte Schultag. Die geplante Radtour durch Genthin und das anschließende Programm auf dem Schulhof von Haus I wurde fröhlich durchgezogen.

Die Genthiner Abiturienten gehören zu den 5.600 Schülerinnen und Schüler der Gymnasien, Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen mit gymnasialer Oberstufe, beruflichen Gymnasien, Freien Waldorfschulen und Schulen des zweiten Bildungsweges, die am Montag (22. April 2024) in die Abiturprüfungen starten.

Die Abitur-Abschlussklassen des Bismarck-Gymnasiums im April 2024 zum Mottotag "Helden der Kindheit" vor dem Ernst der Prüfungen. Foto: Sebastian Eckold

Die Prüfungen in den schriftlichen Abiturfächern beginnen mit den Fremdsprachen Französisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Latein oder Griechisch und enden am 8. Mai 2024 mit dem Fach Geschichte und den Profilfächern an den beruflichen Gymnasien.

Die mündlichen Prüfungen beginnen nach schulischer Entscheidung frühestens am 13. Mai 2024. Bis zum 21. Juni werden die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife nach erfolgreichem Abschluss ausgereicht.

Die Abiturabschlussklassen des Genthiner Bismarck-Gymnasiums am Mottotag "Tag nach der Party" vor dem Ernst der Prüfungen. Foto: Sebastian Eckold

An allen Schulen haben laut Bildungsministerium bereits im Vorfeld zum Prüfungsbeginn verpflichtende Probeläufe zum Herunterladen von Prüfungsaufgaben stattgefunden. Sollten unerwartete Probleme auftreten, gibt es einen Notfallplan, sodass jederzeit umgehend reagiert werden kann.

Das Land Sachsen-Anhalt hat sich bei Wahrung der Aufgabenstandards und -anforderungen, einer hohen Entnahmequote aus dem ländergemeinsamen IQB-Aufgabenpool und weitestgehendem Verzicht auf Aufgabenmodifizierung entschieden, für das Abitur 2024 im Fach Mathematik eine Einlesezeit von 30 Minuten zu gewähren.