Verborgen zwischen Breiter Straße und Stadtmauer liegt eine der wenigen unbebauten Flächen in Wernigerodes Innenstadt. Die Wohnungsgenossenschaft (WWG) will hier Wohnraum schaffen. Doch Umweltschützer und Anwohner schlagen Alarm: Sie fordern stattdessen eine grüne Oase für Klima, Artenvielfalt und mehr Lebensqualität.

Grüne Oase oder ideales Bauland? Zoff um Brachfläche in Wernigerodes Innenstadt geht in nächste Runde

Auf dieser Brachfläche in der Wernigeröder Innenstadt sollen neue Wohnhäuser und ein Parkdeck entstehen. Pläne, die auch für Kritik sorgen.

Wernigerode. - Es ist eine der letzten Brachflächen in der Wernigeröder Innenstadt: Ein versteckt gelegenes, rund 8.000 Quadratmeter großes Areal zwischen Breiter Straße und Stadtmauer. Was damit geschehen soll, sorgt seit Jahrzehnten für Zoff. Der geht nun in die nächste Runde.