Bernd Neumann früherer Leiter des Jugendhauses in Genthin ist neuer Bürgerpreisträger.

Genthin - Bernd Neumann ist neuer Bürgerpreisträger der Stadt Genthin. Er wurde am Freitagabend während eines Empfängers im Genthiner Lindenhof geehrt.

Mit dem Bürgerpreis war auch der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Genthin verbunden. Laudator Andy Martius nannte ihn in seiner Ansprache einen Mann, der große Fußstapfen hinterlassen und die Stadt geprägt habe

Der Geehrte zeigte sich in seinen ersten Worten gerührt: „Ich freue mich über Auszeichnung und das mehr als 50 Prozent der Stadträte für mich gestimmt haben.“

Er selbst habe bis um 18 Uhr, bis zum Beginn der Veranstaltung nichts von der Ehrung gewusst, sondern Stadtrat Sebastian Kroll begleitet, der ihn zum Empfang der Stadt eingeladen habe.

Hätte er von der Ehrung erfahren, wäre er zuvor zum Friseur gegangen, meinte Neumann in seiner humorvollen und emotionalen Rede launig.

Fast 20 Jahre Leiter im Jugendhaus

Bekannt ist Neumann in der Stadt vor allem für sein Engagement für das Jugendhaus „Thomas Morus“, dessen Leiter er zwischen 1996 bis 2015 war.

Unter seiner Ägide entwickelte sich das 1994 eröffnete Haus zu einer wichtigen Säule der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis. Aus dieser Zeit stammt unter anderem die Tradition der Fußballturniere für Jugendliche in Genthin und eine Freundschaft mit dem Morushaus in Düren.

Der Jugendarbeit war Neumann schon in jungen Jahren verbunden. Als er 1973 vom Studium zurück in seine Heimatstadt Genthin kam, leitete er ehrenamtlich einen Jugendclub, während er im Hauptberuf in der Metallverarbeitung tätig war.

Nach der Wende wurde er zunächst QSG-Projektleiter, dann Jugendhauschef. Zudem war Neumann als Parteiloser für die Grünen im Kreistag und dort im Jugendhilfeausschuss tätig.

13 Bürgerpreisträger in Genthin

Heute engagiert sich der 73-Jährige als Vorsitzender des Fördervereins für das Genthiner Jugendhaus. Der Verein finanziert Aktivitäten und Ausstattung der Einrichtung.

Seit 2013 vergibt die Stadt Genthin einen Bürgerpreis um Menschen zu würdigen, die sich mit ihren Engagement verdient um die Gemeinschaft gemacht haben. Mittlerweile gibt es 13 Preisträger, die im Rathaus in der „Galerie der Bürgerpreisträger“ verewigt sind.