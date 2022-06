Genthiner Kaffeetafel der lebendigen Art

Genthin - Wer die Marktstände vor dem Genthiner Rathaus am Freitagmittag hinter sich gelassen hat, stößt auf eine fröhliche Runde auf der Wiese vor der Trinitatiskirche. Das Ziel: Menschen zusammenbringen, das Gespräch suchen. Zum „Tag der Offenen Gesellschaft“, der eigentlich erst am heutigen Sonnabend mit bundesweiten Aktionen begangen wird, hatten bereits am Freitag mehrere lokale Initiativen die Menschen in Genthin zum Beisammensein eingeladen.