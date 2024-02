Seit sieben Jahren wird in Genthin um den Neubau für die Kita in Tucheim gerungen. Zwischenzeitlich war ein privater Investor im Spiel. Jetzt plant die Stadt wieder selbst.

Genthin. - „Damit sind wir erst einmal zufrieden“, sagt Rolf-Peter Kühne.

Kühne ist jener Tucheimer Ortschaftsrat, der 2022 vor der letzten Stadtratssitzung des Jahres im Genthiner Kreishaus mit einer Demonstration und einem Streitgespräch mit Bürgermeister Matthias Günther für Aufsehen gesorgt hatte und genau ein Jahr später einen Anhänger vor das Morus-Haus stellte. Darauf drängte er drastisch mit der unterlegten Deutschlandflagge und den Sprüchen „Hallo reiches Deutschland. Warum hast du kein Geld für die Kinder? Wir brauchen den Kita-Neubau in Tucheim!“ Stadt und Stadtrat zu mehr Engagement in dieser Sache.

Womit er nun zufrieden ist? Die Planungen des nun wieder in städtischer Hand liegenden Projektes scheinen offensichtlich an Fahrt aufzunehmen. Nachdem es juristische Auseinandersetzungen gegeben hätte, die zu einem Stopp der gesetzlich notwendigen europaweiten Ausschreibung geführt hätten, habe die Stadt jetzt „gute Planungsunterlagen“ in den Händen. Die, so Baufachbereichsleiterin Dagmar Turian, bedürften noch einer Abstimmung in den Fachbereichen. Rücklauf von dort: bis 7. März.

Regelmäßige Berichte über Sachstand des Projektes

Im April, so der Arbeitstermin, will Turian dann die Vergabe für den Planungsauftrag freigeben, so dass im Juni/Juli im Ortschaftsrat über einen ersten Planungsentwurf befunden werden könnte, danach im Bau- und Vergabeausschuss.

„Wir sind jetzt auf der richtigen Spur“, ist Lutz Nitz (Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen/Ländliche Wählergemeinschaft Fiener und Ausschussvorsitzender) überzeugt. Er hatte durchgesetzt, dass der jeweilige Sachstand zum Kita-Neubau in Tucheim in jeder der Sitzungen „seines“ Ausschusses auf der Tagesordnung steht, die Stadtverwaltung hier stets Bericht zum Fortgang des Projektes erstattet. Bis der dringend nötige Neubau für die Kita in Tucheim tatsächlich auch dasteht.

Bis dahin gehen die Tucheimer Kinder weiter in eine „alte DDR-Baracke“, in der nicht nur die Kita-Kinder, sondern auch ein Teil der Hort-Kinder in „unhaltbaren Zuständen“ (vor allem nicht mehr grundlegend zu beseitigende Feuchtigkeitsschäden) betreut werden. Rein äußerlich ist dies nur für Eingeweihte sichtbar. Unstrittig ist seit langem: Diese Baracke ist nicht sanierungsfähig.

Tucheimer kippen Investoren-Beschluss

Zwischenzeitlich war mit der Volksbank - vor allem auf Betreiben von Bürgermeister Matthias Günther - ein privater Investor ins Spiel gekommen. Auch Lutz Nitz hatte sich einst dafür stark gemacht. Weil sich hier aber vor allem aus Sicht der Tucheimer nichts Nennenswertes tat - 2023 war eigentlich die Einweihung des Neubaus geplant - wurde der Investoren-Beschluss aus dem Jahre 2022 im Oktober 2023 auf Antrag des Tucheimer Ortsbürgermeisters Christian Köpke schließ wieder gekippt. Die Stadt holte auf Wunsch der Tucheimer ihre einmal in Eigenregie begonnen Planungen wieder hervor, knüpft jetzt an diese an.

Mit einem Baubeginn dürfte 2024 nicht zu rechnen sein. Weshalb auch der fehlende Haushalt der Stadt hierbei nicht ins Gewicht fällt. 2025 würde ein bestätigter Haushalt dann aber gebraucht.