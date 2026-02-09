In dieser Woche sind alle Sitzungen abgesagt. Stadt arbeitet an Nachholterminen

Die Tür im Jugendhaus Tucheim steht in dieser Woche für Jugendliche offen. Ortsräte tagen aber nicht.

Genthin - In dieser Woche fallen in Genthin alle Ortschaftsratssitzungen aus. Wie das Büro der Bürgermeisterin der Volksstimme mitteilte, fallen sämtliche geplanten Beratungen in Parchen, Mützel, Schopsdorf, Gladau und Tucheim aus. Die Termine waren ursprünglich zwischen dem 9. und 11. Februar angesetzt.

Für die kommende Woche waren zudem die Sitzungen des Finanz- und Hauptausschusses sowie des Stadtrates geplant, in denen der Haushaltsplan 2026 vorgestellt und beschlossen werden sollte.

Sitzungen in Genthin werden um 14 Tage verschoben

„Aufgrund dieser Umstände sowie der besonderen Bedeutung der anstehenden Haushaltsberatungen wurde einvernehmlich entschieden, sämtliche betroffenen Sitzungen um 14 Tage zu verschieben“, heißt es aus dem Rathaus.

Wie das Rathaus mitteilte, habe Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) einen Unfall gehabt, sei nicht im Dienst und könne nicht an den geplanten Sitzungen teilnehmen.

Finanzielle Pläne für Ortsvorhaben

Thematisch sollten die Ortschaftsräte über die Anmeldung und Planung verschiedener Vorhaben in den Orten beraten. In Parchen stand etwa die Sanierung von Straßen und Wegen auf der Agenda, in Gladau die Erneuerung des Feuerwehrgebäudes.

In Mützel sollte über die Pflege und Instandhaltung des örtlichen Spielplatzes gesprochen werden, während in Schopsdorf die Arbeiten am Friedhof und dessen Umfeld Thema gewesen wären.

In Tucheim standen gleich zwei große Projekte zur Diskussion: der geplante Neubau der Kita und die Sanierung des örtlichen Jugendclubs. Wann die Sitzungen nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Allerdings werden die neuen Termine öffentlich bekannt gemacht.

Der Bau- und Vergabeausschuss am 16. Februar, ist von der Verschiebung nicht betroffen und findet wie geplant statt.