Toter Wolf bei Eggenstedt Illegale Wolfstötung: DNA-Analyse mit überraschendem Ergebnis

Die Obduktion eines bei Eggenstedt im Landkreis Börde gefundenen Wolfes bestätigte zuletzt: Er wurde illegal erschossen. Nun ist auch die DNA-Analyse abgeschlossen - mit überraschendem Ergebnis.

Von Anna Schwanz Aktualisiert: 09.02.2026, 14:18
Auf diesem Foto einer Wildkamera zieht ein Wolf im Hohen Holz seiner Wege. Gibt es hier vielleicht mehr Wölfe als gedacht?
Auf diesem Foto einer Wildkamera zieht ein Wolf im Hohen Holz seiner Wege. Gibt es hier vielleicht mehr Wölfe als gedacht? Foto: Landeszentrum Wald; Wolfsinformationszentrum Iden

Eggenstedt - Erst kürzlich wurde offiziell bestätigt, was Polizei und Experten längst vermutet hatten: Der Wolf, der Mitte Dezember des vergangenen Jahres nahe Eggenstedt gefunden wurde, war illegal erschossen worden. Das gab das Wolfskompetenzzentrum Iden nach der Obduktion des Tieres durch das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin bekannt. Dieses hat nun auch die DNA des erschossenen Wolfes analysiert und die Ergebnisse werfen neue Fragen auf.