Mit großformatigen Bildern möchte Bürgermeisterin Dagmar Turian leere Schaufenster in Genthin aufwerten. Die Initiative soll das Stadtbild attraktiver machen und Besucher anlocken.

Genthiner Schaufenster sollen mit historischen Fotos und Vereinsmotiven belebt werden

So ähnlich wie bei einer Innenstadtaktion von Berliner Künstlern vor fünf Jahren, könnte die Gestaltung von Schaufenstern in Genthin aussehen.

Genthin - Leere Schaufenster gehören derzeit zum Stadtbild in Genthin – doch das soll sich bald ändern. Bürgermeisterin Dagmar Turian möchte die ungenutzten Flächen mit Leben füllen. Großformatige Fotos aus der Historie der Stadt, ergänzt durch Motive aus dem Vereinsleben und Aufnahmen von Hobbyfotografen, sollen künftig Passanten ansprechen und das Stadtzentrum optisch aufwerten.