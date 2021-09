In Genthin laufen Filme in Schaufenstern und in der Kirche

In der St. Trinitatiskirche in Genthin gibt es am 4. und 5. September ab 20 Uhr eine Kunstinstallation.

Genthin - Von Mike Fleske und Susanne Christmann

Die Aktion„Projektion ins Leere“ hat ihren Höhepunkt am Wochenende vom 4. bis 5. September. In der Zeit von 20 bis 22 Uhr werden dafür in momentan leerstehenden Ladenräumen Filme gezeigt, die in Zusammenarbeit der Berliner Künstlertruppe „Tänzer ohne Grenzen“ mit Jugendlichen der Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ und des Jugendhauses „Thomas Morus“ entstanden sind.

Für den Inhalt dieser Filme haben sich die jungen Leute mit ihrer Stadt Genthin und der näheren Umgebung kreativ auseinandergesetzt. In der Mühlen- und die Brandenburger Straße werden leere Geschäfte mit von Jugendlichen gedrehten Streifen bestrahlt.

Im Jugendhaus Morus in Genthin gibt es eine Licht- und Filminstallation. Foto: Mike Fleske

Kopfhör anstöpseln und Zuhören und Zuschauen

Im Vorübergehen können sich die Gäste an den Abenden diese Filme ansehen. Für ein gelungenes Hörerlebnis wird empfohlen, sich dafür Kopfhörer selbst mitzubringen. In die Türen der Läden sind Leinwände gespannt, auf die die Jugendlichen gemeinsam mit Bärbel Jahn von der Künstlergruppe Sprüche geschrieben haben wie zum Beispiel „Kunst ist geil“ oder „Kunst macht das Leben bunter“. Jugendliche MItwirkende werden in der Stadt anzutrefen sein und wollen mit Zuschauern ins Gespräch kommen.

Auch in der geöffneten Genthiner St. Trinitatiskirche laufen die Filme. Das Jugendhaus „Thomas Morus“ wird mit bunten Lichtern erstrahlt. Außerdem läuft dort auf einer großen Leinwand auf dem Dach der Kunstfilm, der zum 25. Geburtstag der Einrichtung entstanden ist. In diesem hat eine Künstlerin markante Genthiner Gebäude in Sand gezeichnet.

Der Wasserturm in Genthin wird beleuchtet und ist begehbar. Foto: Mike Fleske

Das Verweilen lohnt sich auch am Wasserturm, der ebenfalls bunt bestrahlt wird und wo Kunstfilme in den Fenstern gezeigt werden. Zudem ist der Turm für Besucher begehbar. Im Hof des Wasserturms können sich Besucher mit Snacks und Getränken verpflegen und in Biergartenatmosphäre verweilen. Zudem gibt es hier Zettel mit Stationen, an denen Filme zu sehen sind.