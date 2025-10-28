weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Integration von Fachkräften in Betrieben: Genthiner Unternehmer Robin Karg ist Regionalbotschafter für Integration in Betrieben

Integration von Fachkräften in Betrieben Genthiner Unternehmer Robin Karg ist Regionalbotschafter für Integration in Betrieben

Robin Karg von BBE-Fenstertechnik in Genthin ist in diesem Jahr Regionalbotschafter des Netzwerks „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“. Für ihn ist gelebte Integration für die Zukunft der Betriebe entscheidend.

Von Mike Fleske 28.10.2025, 06:20
Erfahrungsaustausch unter Regionalbotschaftern: Die Unternehmer Ulrich Temps aus Brandenburg (li.) und Robin Karg aus Genthin.
Erfahrungsaustausch unter Regionalbotschaftern: Die Unternehmer Ulrich Temps aus Brandenburg (li.) und Robin Karg aus Genthin. Foto: Mike Fleske

Genthin - Der neue Regionalbotschafter des Netzwerks „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ kommt in diesem Jahr aus Genthin. Robin Karg, Assistent der Geschäftsleitung bei BBE-Fenstertechnik, vertritt Sachsen-Anhalt in dem bundesweiten Netzwerk, das sich für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten und Zugewanderten einsetzt.