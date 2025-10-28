Robin Karg von BBE-Fenstertechnik in Genthin ist in diesem Jahr Regionalbotschafter des Netzwerks „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“. Für ihn ist gelebte Integration für die Zukunft der Betriebe entscheidend.

Erfahrungsaustausch unter Regionalbotschaftern: Die Unternehmer Ulrich Temps aus Brandenburg (li.) und Robin Karg aus Genthin.

Genthin - Der neue Regionalbotschafter des Netzwerks „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ kommt in diesem Jahr aus Genthin. Robin Karg, Assistent der Geschäftsleitung bei BBE-Fenstertechnik, vertritt Sachsen-Anhalt in dem bundesweiten Netzwerk, das sich für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten und Zugewanderten einsetzt.